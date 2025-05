Karla Sofía Gascón no fue al Met Gala tras asistir al hospital; ¿cuál es su estado de salud?

Mucha gente ya había olvidado (aunque sea un poco) todo lo ocurrido alrededor de Karla Sofía Gascón y la criticada “Emilia Pérez”, sin embargo ante su reaparición ante el ojo público volvió a recibir ataques. Y es que el pasado 27 de abril se le vio en las actividades de unos premios del cine iberoamericano, pero ahora se supo de ella por su más reciente hospitalización.

Lejos de las actividades de la gala en sí de los Premios Platino, la actriz volvió a hacerse viral por participar de un partido de fútbol organizado para recaudar fondos por lo ocurrido hace unos meses en Valencia, España. Además, de ahí surgieron unos comentarios donde supuestamente en su juventud pudo quedarse en las filas del Real Madrid.

Te puede interesar - ¿Karla Sofía Gascón dudó en ir a los Oscar?

¿Qué le pasó a Karla Sofía Gascón?

En las últimas horas la gente alertó que la actriz subió una historia donde se le veía con una bata de hospital. Ante eso, evidentemente comenzaron los cuestionamientos del estado de salud de la nacida en Alcobendas. Sin embargo, nadie sabía nada y ella tampoco explicó qué sucedía.

Y es que parte de lo más relevante que dijo Karla, es que no pudo estar en la Met Gala 2025, precisamente por la situación en la que se encontraba. Pero de nueva cuenta, no indicó qué le pasaba, si era para recibir un tratamiento de rutina o si fue una emergencia. Ante eso, nadie entendió si lo de su invitación al evento de moda era en serio o no. Aunque después subió otro video (que ya no está colgado en sus redes) donde dijo a todos que se calmaran, que se encontraba fuera de peligro.

¿Karla Sofía Gascón fue invitada a la Met Gala 2025?

La respuesta concreta es que nadie sabe si hablaba en serio o si era una broma para llamar la atención respecto de su hospitalización. Porque si realmente, la actriz de 53 años buscaba no preocupar a nadie, no hubiera publicado nada. Al final, su presencia es conocida en todos lados, pero muchos cuestionaron que haya recibido una verdadera invitación. Entonces, al menos por ahora no sabremos si fue un comentario real o parte de su contenido para redes.

Seguir leyendo - Entra para leer lo mejor de la Met Gala 2025.