TikTok se une a la celebración de los 20 años de La Academia.

Recientemente se estrenó una nueva temporada de La Academia por nuestra pantalla de Azteca UNO; sin embargo, en una era digital las redes sociales no podían quedar fuera ya que son de gran importancia en la actualidad, es por eso que TikTok, plataforma líder de entretenimiento, será el lugar indicado donde los usuarios podrán disfrutar lo mejor del reality musical tras bambalinas con contenidos especiales.

Con más de 12 temporadas, 300 participantes y cantantes de gran renombre, La Academia se actualiza para mantenerse a la vanguardia, es por eso que TikTok se sumó a este gran proyecto que cumple 20 años de transmisión y que ha sido un semillero de talentos, entre los que destacan Carlos Rivera, Yahir Otón Parra, Miriam Montemayor, Víctor García, Cynthia Rodríguez, entre muchos otros.

A través de la plataforma de videos cortos podrás disfrutar de un sinfín de contenido para que tanto los participantes, como los usuarios de TikTok, puedan vivir una experiencia completamente diferente a las ediciones anteriores.

Como bien lo mencionó Eugenio Velasco, Director de Contenidos y Audiencias Digitales de TV Azteca, esta nueva edición del reality musical tendrá muchas sorpresas, pues no solamente se transmitirá por primera vez en vivo en México, Ecuador, Guatemala, Honduras y Estados Unidos, sino que además los usuarios podrán disfrutar de contenido exclusivo para TikTok, donde además podrán interactuar con su participante favorito.

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Lo que tienen preparado TikTok y La Academia

Esta nueva alianza con TikTok incluirá la Cabina POV al interior de la casa de La Academia, en donde los participantes se podrán sincerar y compartir totalmente en vivo su sentir a través de un TikTok Live, incluso podrán interactuar con sus fans a través de algunas dinámicas de preguntas y respuestas.

Pero eso no es todo, también serán retados por el host digital del reality musical, William Valdés, para realizar diversos trends y challenges relacionados con las diversas categorías que ofrece la plataforma de videos cortos, por lo que la diversión jamás se detendrá.

No te quedes fuera de la celebración de los 20 años de La Academia y apoya a tu favorito desde TikTok, así mismo, no dejes de participar en las diferentes actividades que se llevarán a cabo cada fin de semana a través de nuestra señal de Azteca UNO.