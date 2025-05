“Mírame Feliz”, nueva canción de Belinda, se estrena el 8 de mayo; ¿es una indirecta a Nodal?

Vaya que estos dos personajes han sido comentados en tiempos recientes dentro de la farándula mexicana. Por su historia de amor, desamor y por el talento musical de ambos, Belinda y Christian Nodal son parte del presente de los espectáculos nacionales e incluso internacionales. Pero ahora vuelve al trote una vieja historia entre ellos.

En unas horas, Belinda estrenará nuevo sencillo. El nombre de la canción es “Mírame Feliz”, misma que será un corrido auspiciado por su dueto Xavi. Ante eso, la gente de inmediato indicó que todavía hay algo de rencor hacia un Christian Nodal que tardó en superarla. Sin embargo muchos creen que es una simple canción de amor, que esa historia ya caducó.

¿Belinda todavía piensa en Christian Nodal?

Aunque sin mucho tiempo de diferencia entre sus relaciones, Nodal ya tuvo su historia (inclusive su hija Inti) con Cazzu y ya es esposo de Ángela Aguilar. Sin embargo las redes sociales recuerdan que Belinda es una “trauma hombres”, razón por la cual entra perfectamente la frase de que “donde hubo fuego, cenizas quedan”. Por esta razón podría ser una de esas últimas frases lapidarias ante un hombre severamente criticado por sus decisiones amorosas.

Y es que parte del sostenimiento de esta teoría nos indica que la letra es una total referencia a una persona que se fue, pero que realmente no supera a su ex pareja. Podría decirse que Nodal es alguien que ha pasado por una y otra relación, pero no logra olvidar a Belinda. Esto, tomando en cuenta la supuesta letra que se filtró, de una canción que se puede pre guardar previo al lanzamiento en el canal de YouTube de la artista pop.

¿Belinda ya tiene pareja?

La respuesta oficial es que Belinda no tiene ningún novio por el momento. En meses recientes se le vinculó sentimentalmente con un empresario llamado Gonzalo Hevia y con el cantante Gabito Ballesteros. Sin embargo, el rumor más reciente y del que hay videos donde asistieron a una boda en Oaxaca, es con un asesor gubernamental llamado José Luis Parra. Sin embargo, nada confirmado por ninguna parte de la supuesta relación.

