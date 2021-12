Esto dice en español la canción Bella Ciao de La Casa de Papel.

El pasado 3 de diciembre la plataforma Netflix estrenó la segunda entrega de la Parte 5 de La Casa de Papel.

Después de cuatro años de grandes éxitos y de ser una de las series más vistas de los últimos años, la producción de origen español llegó a su final.

Uno de los momentos más importantes que marcó la serie fue la canción Bella ciao, la cual se convirtió en un himno de la serie, pero, ¿qué es lo que dice en español?

El verdadero significado de sus palabras

El tema aparece por primera vez en el último capítulo de la primera temporada de La Casa de Papel, titulado El que la sigue la consigue. En él, El Profesor y Berlín la cantan antes de llevar a cabo el robo a la Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre.

El término partisanos usado en la serie hace referencia a aquellos miembros de un grupo civil de resistencia que actúa contra un ejército invasor. Aunque no existe un registro oficial de la canción, se sabe que se trata de una composición italiana muy popular en la década de 1940.

De ahí que en Bella ciao tengamos frases como: “Una mañana me he despertado y he encontrado al invasor” que en el contexto histórico, se refiere al ejército.

Una mattina mi sono alzato (Una mañana me he despertado)

O bella, ciao!, bella, ciao!, bella, ciao! ciao, ciao! (Oh, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella! ¡adiós, adiós!)



Una mattina mi sono alzato (Una mañana me he despertado)

E ho trovato l’invasor (Y he encontrado al invasor)

O partigiano, portami via (Oh, partisano, llévame contigo)

O bella, ciao!, bella, ciao!, bella, ciao! ciao, ciao! (Oh, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella! ¡adiós, adiós!)

O partigiano portami via (Oh, partisano, llévame contigo)

Che mi sento di morir (Que siento que me muero)



E se io muoio da partigiano (Y si yo muero como partisano)

O bella, ciao!, bella, ciao!, bella, ciao! ciao, ciao! (Oh, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella! ¡adiós, adiós!)

E se io muoio da partigiano (Y si yo muero como partisano)

Tu mi devi seppellir (Tú me debes enterrar)

E seppellire lassù in montagna (Y enterrarme en la montaña)

O bella, ciao!, bella, ciao!, bella, ciao! ciao, ciao! (Oh, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella! ¡adiós, adiós!)



E seppellire lassù in montagna (Y enterrarme en la montaña)

Sotto l’ombra di un bel fior (Bajo la sombra de una bella flor)



Tutte le genti che passeranno (Toda la gente que pasará)

O bella, ciao!, bella, ciao!, bella, ciao! ciao, ciao! (Oh, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella! ¡adiós, adiós!)



e le genti che passeranno (Y la gente que pasará)

Mi diranno: “Che bel fior!” (Me dirá: "¡Qué bella flor!")

E questo è il fiore del partigiano (Y esta es la flor del partisano)

O bella, ciao!, bella, ciao!, bella, ciao! ciao, ciao! (Oh, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella!, ¡adiós, bella! ¡adiós, adiós!)

E questo è il fiore del partigiano (Y esta es la flor del partisano)

Morto per la libertà! (Muerto por la libertad)

E questo è il fiore del partigiano (Y esta es la flor del partisano)

Morto per la libertà! (Muerto por la libertad)