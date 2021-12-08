¿Qué decía la nota que el Profesor le mandó a Rafael en La Casa de Papel?

Para los amantes de las series, la segunda parte de la temporada final de La Casa de Papel llegó a Netflix el pasado 3 de diciembre y desde entonces los verdaderos seguidores han hecho varios cuestionamientos, entre ellos ¿habrá otra temporada de la saga? y ¿qué decía la nota que el Profesor le mandó a Rafael, hijo de Berlín y su sobrino?

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Luego de tantas dudas, la plataforma de streaming respondió revelando que no habrá continuación de la serie española, pero sí un spin-off sobre Andrés de Fonollosa.

Para algunos robar no es solo un trabajo. Es una cuestión de libertad, de rebeldía. Es una obra de arte. Es una tradición familiar. El universo de La casa de papel continúa

¿Qué decía la nota del Profesor?

Aunque el contenido del papel nunca es revelado, todo apunta a que alude a un asunto familiar, pues Berlín y el Profesor siempre acentuaron lo importante de este vínculo.

En el capítulo Lo que se habla en la cama, el Profesor le manda una nota a su sobrino a través de Alicia Sierra.

Recordemos que en los últimos capítulos la inspectora se encuentra a Rafael y a Tatiana, quienes tiene todo el oro, dice:

¿Tú debes ser el sobrino, verdad? Rafael, tu tío me dejó esto es para ti

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Tras leer la nota, el joven decide no pelear por el botín y dejar que Sierra se lo lleve con la promesa de darle su parte. Tatiana lo cuestiona sobre esta decisión y él responde que se trata de un asunto familiar.

