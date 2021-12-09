Sale a la luz el gran error de la última temporada de La Casa de Papel.

Hace unos días, la plataforma de streaming Netflix lanzó los últimos episodios de su temporada final de La casa de papel, por lo que los fanáticos pudieron disfrutar del desenlace del atraco más grande de la historia.

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No obstante, los más grandes fans encontraron algunos errores en la lucha de El Profesor y la banda por salir victoriosos del Banco de España.

Los errores de la última entrega

Recordemos que la primera parte de la temporada 5 de La casa de papel finalizó con una gran tragedia, la muerte de Tokio, quien se sacrifica por el equipo y termina enfrentándose sola con el comando del ejército y con un gran enemigo, Gandía, quien tiene muchas ganas de tomar venganza.

En ese momento, los espectadores pueden observar cómo el ejército advierte que algunos integrantes de la banda se encuentran en la despensa, por lo que un francotirador decide actuar y comienza a disparar.

Es en ese momento Tokio resulta herida y le pide a sus compañeros que se escapen. Sin embargo, Denver no quiere dejarla sola.

En la escena que sigue es donde se ve un error de continuidad. En el episodio final de La casa de papel vemos que Denver se acerca a Tokio y le pide por favor que no se sacrifique.

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Cuando el personaje hace eso, se puede ver que tiene un auricular con el que se comunica con el Profesor. Sin embargo, en la siguiente escena ya no lo tiene. La aparición y desaparición del auricular ocurre varias veces, lo cual molestó a varios fanáticos de la serie.

