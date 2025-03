La Divaza se va de México por una grave amenaza; ¿qué pasó?

La Divaza , influnecer de origen venezolano que ha estado viviendo en México desde hace muchos años, ha recibido una muy mala noticia, la cual provocó que tuviera que dejar nuestro país. Y es que, de acuerdo con el creador de contenido, la razón detrás de este decisión es de vida o muerte .

¿Por qué La Divaza tuvo que irse de México?

Fue a través de sus redes sociales que La Divaza dio a conocer la noticia sobre que abandonaría México. Sin embargo, la razón es por cuestiones de salud de su madre. Recordemos que a inicios del año, la señora Kenya Álvarez (nombre de la mamá del influencer) presentó complicaciones de salud relacionadas con el cáncer de mama.

En este sentido, el youtuber venezolano ha estado compartiendo los detalles por medios de su cuenta de Instagram, en donde se le había visto pasar día con día en hospitales y laboratorios médicos.

Ahora, tras no encontrar los medicamentos necesarios para seguir con el tratamiento de su mamá y una atención deficiente por parte de los profesionales de la salud, Pedro Luis João Figueira Álvarez, nombre real del influencer, tuvo que tomar la decisión de dejar México: “Mi mamá tiene mucho dolor, ya tiene el tumor más grande, incluso metástasis. En México, la institución tardó demasiado para al final decirnos que no tenían el medicamento. Nos toca irse del país para ver su conseguimos ayuda”, detalló.

¿A dónde se va a ir La Divaza y su mamá?

Cabe señalar que La Divaza y su mamá buscaron diferentes opciones, pero por la que al final se decidieron fue Portugal: “Nuestra última opción fue ir a Portugal, en donde (Kenya Álvarez) tiene acceso a la sanidad por su ciudadanía. No queríamos porque no conocemos a nadie aquí (…) no sabemos que vaya a pasar, no sabemos si es demasiado tarde ya estamos aquí y estamos nosotros dos solos”, mencionó.