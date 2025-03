⁠Mamá de Valentine Gilabert comparte emotiva FOTO; redes la atacan

Tras varios días de que Valentine Gilabert saliera del hospital tras el brutal ataque que recibió a manos de la influencer Marianne, han comenzando a salir fotografías y videos sobre cómo luce la joven modelo.

Ahora, la mamá de la joven modelo ha publicado una foto de ella junto a su hija. Sin embargo, dicho post no fue tan bien recibo por los internautas, quienes no dudaron en atacarla a través de los comentarios en redes sociales.

Mamá de Valentine Gilabert comparte emotiva foto

Fue a través de su cuenta de TikTok (@michelledelagarza) que la madre de la modelo publicó una imagen junto a su hija, en la que se pueden apreciar algunas heridas que le dejó el ataque de Marianne a Valentine. “Felices de tener en casa, sin duda eres un milagro. Te amo mi niña”, se lee en la descripción del retrato, el cual estuvo acompañado con la canción “Que Se Cumplan Tus Sueños”, de German Barceló y Manuel Wirzt.

Redes sociales ataque al Valentine Gilabert y a su mamá

Por lo anterior, cientos de usuarios comenzaron a atacar a Michelle y a Valentine a través de la caja de comentarios, incluso hubo quienes defendieron a la agresora Marianne. En este sentido, los mensajes en contra de la mamá junto a la hija se hicieron presentes, y aunque hubo quienes mostraron su felicidad de ver a la nieta del actor Mario Casillas recuperándose, otros, en su mayoría, la criticaron.

“Ojalá Marianne salga pronto”, fue uno de los comentarios que más llamó la atención, pues además de que defendió a la agresora, tuvo más de mil likes. “Todo el showsote que montaron jajajaja, ojalá que alguien termine lo que empezó Marianne”, “No se por qué me da la impresión de que no estuvo grave como se dijo”, “¿Ella es la que estaba muriendo? No se le nota como dicen, ganan más haciendo show que otra cosa”, “Pues wow, que rápido se recuperó”, “ Ni le pasó nada ” y “Justicia para Marianne”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.