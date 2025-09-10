Jawy Méndez se reencontrará con Rey Grupero en La Granja VIP México

La noche del martes parecía de lo más normal y tranquila hasta que previo al partido amistoso entre México y Corea del Sur disputado en Nashville se confirmó de manera sorpresiva al segundo granjero que estará dentro del reality show que cambiará la manera en que vemos televisión: Jawy Méndez estará en La Granja VIP México y será seguido de cerca por Rey Grupero, con quien comparte conducción.

En breve las redes sociales se incendiaron ante tremenda noticia, pues La Granja VIP México apenas ha revelado la identidad de dos granjeros y ya le ha dado bastante sabor picante a este programa que seguramente te mantendrá pegado a la televisión.

¿Qué está pasando Doctor García? Confirman participación de Jawy Méndez en La Granja VIP México

México vs Corea del Sur es un partido que inmediatamente llamó la atención de todo el país y a segundos de que iniciara este emocionante encuentro a través de Fut Azteca por el Azteca 7 se mostró el promo que tanto esperábamos… el de nuestro nuevo granjero confirmado.

Con esta revelación, Jawy se suma al proyecto que será conducido por Adal Ramones junto con Kristal Silva y Alex Garza, el cuál iniciará el próximo domingo 12 de octubre, por lo que ya no podemos con la emoción (y eso que solo es la segunda celebridad revelada).

Jawi en La Granja VIP, el reencuentro entre compañeros

Como si fuera poco, esta participación de Jawy significa su reencuentro con quien conduce Venga la Alegría Fin de Semana Rey Grupero, quien será crítico junto con Lola Cortés, Flor Rubio, Ferka y Linet Puente, quienes estarán muy, pero muy al tanto de lo que pasa en La Granja.

A semanas de que este reality comience, ya está dando mucho de qué hablar pues se espera que Rey Grupero tenga una marca más cercana con el conductor, cantante y peleador profesional de 36 años con quien comparte programa los fines de semana.

¿Podremos ver el lado más animal de Jawy? ¿Qué le esperará dentro de La Granja? ¡No te la pierdas!