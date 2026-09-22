¡Pimpinela Escarlata lo presiente! Cree que será nominado, pero confía en que su público lo SALVARÁ (VIDEO)

Pimpinela Escarlata le confesó a Kevyn, Natalia y Niurka que cree que podría ser nominado, aunque confía en que su público lo salvará. La vedette le respondió que no considera que todavía sea su turno. Esta noche, todos los Granjeros le dieron banderas verdes, aunque reconocieron que, inevitablemente, todos tendrán que pasar por ahí en La Granja VIP.