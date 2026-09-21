“Lo hice muy bien y el público me puso una semana más": Kunno se queja con Ivonne Montero por volver a ser Peón en La Granja VIP (VIDEO)

Kunno platicó con Ivonne Montero y le dijo que aunque considera que la semana pasada desarrolló muy bien la posición de Peón en La Granja VIP, el público decidió volver a designarlo en dicha tarea. Por ello, le dijo a Ivonne que hay que concentrarse en la energía positiva, y fluir, ya que si les vuelve a tocar, lo harán bien contra todo pronóstico.