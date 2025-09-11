Antes de La Granja VIP, Kim Shantal compitió en este reality de TV Azteca y así le fue

Kimberly Shantal Adame, mejor conocida en el mundo digital como Kim Shantal, llega a La Granja VIP con un enorme reto por delante, pero también con toda la experiencia ya que meses antes estuvo en Tentados por la Fortuna, otro reality de TV Azteca en el que aprendió importantes lecciones sobre telerrealidad y desafíos al límite.

"¡No voy a dar clases de moral!”, ¡Así destaparon a Kim Shantal como la tercera granjera de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Esta mañana fue revelada Kim Shantal como la nueva granjera de La Granja VIP, quien contó que está en terapia psicológica y psiquiátrica y advirtió que ‘no dará clases de moral’.

¿Cómo fue el paso de nuestra granjera Kim Shantal por Tentados por la Fortuna?

A inicios del 2025, Kim Shantal se unió a los 12 aventureros que compitieron en toda clase de pruebas extremas para avanzar en el reality show Tentados por la Fortuna, una producción de Azteca UNO en donde la supervivencia y la adrenalina estuvieron a la orden del día.

La resistencia, tomar decisiones estratégicas y la disciplina fueron tres virtudes que caracterizaron a Tentados por la Fortuna y que podrían funcionarle muy bien a Kim Shantal ahora que estará en La Granja VIP , una apuesta a la que se le suma el trabajo rudo entre el estiércol para darle más emoción al asunto.

Lamentablemente y aunque Kim Shantal siempre dio su máximo esfuerzo en todos los desafiantes retos de Tentados por la Fortuna, la influencer y bailarina se topó con un escenario no muy bueno cuando salió eliminada la noche del 18 de abril luego de que perdiera en un reto contra el DJ Víctor Ortiz, su rival más encarnizado.

A pesar de que Kim Shantal se fue con las manos vacías en aquella ocasión, la influencer decidió quedarse sólo con lo bueno como bien lo escribió en su cuenta de Instagram:

“Tentados por la fortuna me regaló muuucho más que el premio final, voy leyendo cada uno de sus comentarios y amor que me dieron a lo largo de esta aventura, GRACIAS GRACIAS GRACIAS. Me voy feliz por todo lo aprendido, fue sumamente difícil, y aunque pensaran que fue en vano lo vivido el haberme ido con las manos vacías, les digo que MENTIRA, yo gané mucho más que el premio final”, aseguró.

¿Crees que Kim Shantal aplique todo lo que aprendió en Tentados por la Fortuna ahora que se integró a La Granja VIP? ¡Todo podría ocurrir y las sorpresas están a la orden del día!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Si ya te apuntaste desde este 11 de septiembre a formar parte del “Team Shantal”, entonces no te pierdas el arranque de La Granja VIP el próximo 12 de octubre a través de Azteca UNO: ¡estará súper divertido y lleno de sorpresas!