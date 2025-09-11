¡Kim Shantal alborotó el gallinero! Así fue su ‘bienvenida virtual’ a La Granja VIP

Los rumores y las especulaciones de los internautas fueron ciertos: Kim Shantal fue presentada como la tercera celebridad de La Granja VIP y las redes sociales estallaron con toda clase de comentarios: ¡a los fans les encantó la idea de verla con el overol y las felicitaciones le llovieron a esta controvertida influencer!

"¡No voy a dar clases de moral!”, ¡Así destaparon a Kim Shantal como la tercera granjera de La Granja VIP! TV Azteca [VIDEO] Esta mañana fue revelada Kim Shantal como la nueva granjera de La Granja VIP, quien contó que está en terapia psicológica y psiquiátrica y advirtió que ‘no dará clases de moral’.

¿Cómo reaccionaron las redes a Kim Shantal como parte de La Granja VIP?

Desde que las redes sociales de La Granja VIP compartieron un video en el que adelantaron la presentación de una granjera que se uniría a Alfredo Adame y Jawy Méndez en la competencia, el debate se puso a full entre los internautas: ¡la cabellera ondulada y la silueta fueron inconfundibles y la mayoría le atinó a Kim Shantal como la celebridad elegida !

INSTAGRAM/lagranjavipmx

En efecto, Kim Shantal hizo su entrada triunfal al programa Venga la Alegría hace unos minutos y causó un gran alboroto no sólo en el foro, sino también en plataformas como X e Instagram que de inmediato se pusieron a cacarear con palabras de felicitación, fotos y gifs para celebrar el anuncio.

Con reacciones como "¡Traz!”, “Qué bien que entró a La Granja”, “Kim va con todo! La granja ya está que arde, van 3 granjeros”, “Mi patrona”, "¡Eso, a darlo todo!” y “Ya quiero ver La Granja solo por ti”, los internautas se apuntaron para apoyar a Shantal en los momentos más duros de la competencia.

Como ves, el cacareo estará fuertísimo en La Granja VIP: hasta ahora tenemos como granjeros a Alfredo Adame, Jawy Méndez y Kim Shantal, un trío dinámico que seguramente nos regalará muchos momentos virales, ¿tú de qué “team” eres hasta ahora?

¿Kim Shantal ya le sabe a los realities?

¡Sí, Kim Shantal ya tiene experiencia en el mundo del reality show! Hace apenas unos meses, la influencer y modelo participó en Tentados por la Fortuna, una producción de TV Azteca que la puso al límite con pruebas extremas.