Hija de Ivonne Montero lanza llamado a los fans de La Granja VIP Segunda Temporada: “Confío en que con su ayuda mi mamá llegue al final”

Este fin de semana durante el estreno de La Granja VIP segunda Temporada una de las granjeras que ingresaron fue la actriz Ivonne Montero y aunque su participación lleva algunas horas su hija Antonella ha empezado a lanzar un fuerte llamado a los fans y seguidores de su madre para que la apoyen en todo momento.

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Antonella, utilizó las redes sociales de la artista para publicar un video para expresar unas palabras llenas de mucho cariño hacia Montero y hacer un llamado directo al #TeamIvonneMontero para que la acompañen durante esta aventura. Además, aprovechó la red social para enviarle la buena energía que necesita para superar las pruebas y convivencia dentro de La Granja VIP.

“¡Vamos a mandarle toda la buena vibra, amor y fuerza a mi mamá para que pueda enfrentar los retos de La Granja VIP!”, expresó Antonella en Instagram.

De igual modo, en la descripción del video la joven dejó claro que confía en el respaldo de todos los fans de la intérprete de “La Loba”: ¡Confío en que con su ayuda mi mamá logrará llegar a la final!”

¿Quién es Antonella, la hija de Ivonne Montero?

Antonella es la única hija de Ivonne Montero y actualmente tiene 13 años y aunque es reconocida por su exitosa mamá también es hija del fallecido cantante y exintegrante de UFF, Fabio Melanitto.

Aunque la pequeña suele mantenerse alejada de los reflectores, ha acompañado a su mamá en momentos importantes de su carrera. Asimismo, la propia actriz también ha utilizado sus redes sociales para compartir los momentos familiares, escolares y cotidianos que vive a lado de su hija.

De hecho están tan unidas que la menor estuvo cerca de Ivonne antes de que ingresara a La Granja VIP y fue una de las personas con las que la actriz habló antes de aceptar el reto. Ahora, desde fuera, Antonella se ha convertido en una de las principales voces que llaman al público a respaldar a la actriz.