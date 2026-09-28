“Ayer me pusiste muy nerviosa”: Natalia Alcocer sorprende a La Bebeshita con inesperada confesión (VIDEO)

Durante una charla en La Granja VIP, Natalia Alcocer sorprendió a La Bebeshita al confesarle el temor que sintió durante la gala de expulsión: “Ayer me pusiste muy nerviosa”. La actriz admitió que temió seriamente que Daniela fuera la tercera eliminada de la competencia, dejando al descubierto el cariño y la tensión compartida entre ambas.