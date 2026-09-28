¡De emergencia! Mujer da a luz dentro de una patrulla tras presentar fallas mecánicas

Jorge “El Diablo” Becerril compartió el caso de una mujer que dio a luz dentro de una patrulla, luego de que su vehículo presentara fallas mecánicas mientras circulaba por Avenida Chapultepec y Juan de la Barrera, cerca de las 2:55 de la tarde. Ante la emergencia, elementos policiales acudieron para auxiliarla y ayudaron en el nacimiento de la bebé. Posteriormente, la madre y la recién nacida fueron trasladadas a un hospital para recibir atención y revisión médica.