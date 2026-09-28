¡De emergencia! Mujer da a luz dentro de una patrulla tras presentar fallas mecánicas
La mujer recibió ayuda de elementos policiales cuando comenzó el trabajo de parto en calles de la Ciudad de México.
Jorge “El Diablo” Becerril compartió el caso de una mujer que dio a luz dentro de una patrulla, luego de que su vehículo presentara fallas mecánicas mientras circulaba por Avenida Chapultepec y Juan de la Barrera, cerca de las 2:55 de la tarde. Ante la emergencia, elementos policiales acudieron para auxiliarla y ayudaron en el nacimiento de la bebé. Posteriormente, la madre y la recién nacida fueron trasladadas a un hospital para recibir atención y revisión médica.