Bebeshita recibe este PODEROSO privilegio durante la gala de La Granja VIP y perjudica nuevamente a Rafa

La vida dentro de La Granja VIP Segunda Temporada para "La Bebeshita" no ha sido sencilla. Asignada esta primera semana al grupo de los Peones, la creadora de contenido ha tenido que enfrentar de golpe las condiciones más austeras del rancho. Sin embargo, la dureza de las tareas cotidianas promete dar resultados tras confirmarse ganar esta noche un gran privilegio.

La transición a la rutina del campo ha dejado estragos visibles en la influencer. Como parte de las obligaciones impuestas a su categoría, La Bebeshita ha tenido que adaptarse a levantarse a primera hora de la mañana, junto con Los Peones, antes que el grupo de Granjeros , para atender las faenas de la granja, la preparación de alimentos y el cuidado de los animales. A la pesada carga física se suma la estricta limitación de recursos: baños obligatorios con agua fría e incómoda, restricción total de espacios y una dieta ajustada exclusivamente a la despensa asignada para los Peones.

Sin embargo, todo esto quedó atrás, pues esta noche ganó el Huevo Dorado, con el que pudo cambiar su lugar con un integrante de los Granjeros, por lo que sin pensarlo dos veces, mandó a Rafa Mercadante al granero y al grupo de los Peones con todo lo que esto implica, solo confirmando que esta noche, ha sido una de las más duras en mucho tiempo para el actor.

¿Qué es el miércoles de asamblea en La Granja VIP Segunda Temporada?

Es uno de los momentos más esperados y temidos de la semana en La Granja VIP: la Asamblea de Nominación es una dinámica, en la que Adal Ramones llama a los participantes uno por uno para colocarse frente al podio central del recinto.

Desde esa posición el concursante debe argumentar abiertamente las razones de su voto y nombrar directamente al compañero que desea enviar al paredón. El emisor mantiene el uso de la palabra hasta que el conductor lo indique, mientras que el habitante señalado tiene derecho a réplica inmediata y sin contemplaciones, un formato diseñado para confrontar posturas y acelerar las fisuras dentro de la casa.

