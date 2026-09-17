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Carlos Trejo le da la vuelta a las acusaciones de Natalia Alcocer: “Quítate el papel de jueza porque no te queda”

Natalia aseguró que Carlos Trejo era un mentiroso. El Granjero no se quedó callado y le mostró que se equivocaba, por lo que le pidió no asumir el papel de jueza.

Natalia Alcocer confrontó a Carlos Trejo por una historia que él le había contado y que supuestamente Rafa Mercadante había desmentido. Sin embargo, frente a todos, Trejo le pidió a Mercadante aclarar un punto, demostrando que todo fue un error de Natalia.

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