Carlos Trejo le da la vuelta a las acusaciones de Natalia Alcocer: “Quítate el papel de jueza porque no te queda”
Natalia aseguró que Carlos Trejo era un mentiroso. El Granjero no se quedó callado y le mostró que se equivocaba, por lo que le pidió no asumir el papel de jueza.
Natalia Alcocer confrontó a Carlos Trejo por una historia que él le había contado y que supuestamente Rafa Mercadante había desmentido. Sin embargo, frente a todos, Trejo le pidió a Mercadante aclarar un punto, demostrando que todo fue un error de Natalia.