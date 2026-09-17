Ivonne Montero NO SE QUEDA CALLADA en La Granja VIP ante Natalia Alcocer: “Voy a seguir siendo la piedra de sus zapatos” (VIDEO)
La actriz se defendió de las acusaciones de La Vikinga en La Granja VIP Segunda Temporada.
Una vieja rivalidad revivió en La Granja VIP. Tras un duro cara a cara este miércoles 16 de septiembre, Ivonne Montero no se quedó callada frente a las acusaciones de Natalia Alcocer y le lanzó una firme advertencia directa a la cara: “Voy a seguir siendo la piedra de sus zapatos”. La actriz dejó en claro que no piensa ceder ni amedrentarse ante sus ataques.