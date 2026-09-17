¡Manelyk puso a temblar la placa! El beneficio de su Huevo Dorado le permitió elegir al quinto nominado de La Granja VIP
La victoria de Manelyk le dio el beneficio de elegir a un nominado más. Esto dio como resultado un total de 5 nominados esta semana en La Granja VIP.
Después de ganar el Huevo Dorado, Manelyk descubrió que tenía el poder de elegir un nominado más. Esto significa que, por esta ocasión, la placa de nominados de La Granja VIP tendría un total de cinco Granjeros en riesgo de nominación.