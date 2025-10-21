¡CASTIGO PARA JAWY! Recibirá sanción por ROMPER LAS REGLAS para los peones de La Granja VIP

Una vez más, en La Granja VIP queda claro que las reglas no pueden saltarse por ningún motivo; quien se atreva a hacerlo, debe enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Al parecer, así lo aprenderá Jawy Méndez, quien se acostó en la Habitación del Capataz y disfrutó amenidades que no le correspondían porque esta semana él tiene el rol de peón.

Castigan a Jawy en La Granja VIP por dormir en Habitación del Capataz siendo peón

En el primer domingo de eliminación de La Granja VIP, fueron nombrados peones Fabiola Campomanes, Lis Vega, Lola Cortés y Jawy Méndez. Originalmente Carolina estaba en el grupo pero, al ser eliminada, Jawy quedó en su lugar y La Bea fue encargada de darle la noticia.

Aunque Jawy formó parte de las labores matutinas de La Granja VIP, durante el lunes se le vio rompiendo las reglas delimitadas para los peones: se acostó a descansar en camas de la habitación principal y hasta en la Habitación del Capataz, aunque estas amenidades estaban prohibidas para él. También ignoró la hora de irse a dormir al Granero.

Durante una conexión en vivo, Adal Ramones dijo de manera contundente a Jawy: “tienes estrictamente prohibido utilizar las habitaciones y las camas de adentro de la granja” siendo peón, además de que al escuchar el sonido del grillo debe ir a dormir inmediatamente. “Me confundí de grillo y me tardé en irme a dormir”, fue la respuesta del granjero.

Este martes será el día en que el Tío Pepe, El Mayoral, explique cuáles serán las sanciones que cumplirá Jawy y le va a “leer la cartilla” para que acate las reglas.

Las sanciones repercutirán en los recursos de los cuales dispondrán los granjeros en la próxima semana.

