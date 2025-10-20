inklusion logo Sitio accesible
¿Estaba enojado? Así fue la mudanza de Jawy al Granero para comenzar a vivir como peón

Lola Cortés, Lis Vega, Fabiola Campomanes y Jawy son los peones en la segunda semana de La Granja VIP. Así fue su mudanza en la noche de domingo.

Tras la primera Gala de Eliminación de La Granja VIP, los nuevos peones se mudaron al Granero para pasar ahí una semana. Se trata de Fabiola Campomanes, Lis Vega, Lola Cortés y Jawy. A diferencia de las granjeras, este último no estaba muy feliz de convertirse en peón. “Yo estoy contentísima”, dijo Lis.

