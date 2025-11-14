César Doroteo revela cómo reaccionó su familia ante su orientación. “Jugaba con las muñecas de mi hermana”
César Doroteo dice que su mamá “fue una gran aliada” para él en cuanto a su orientación sexual y expresión de género.
Aunque César Doroteo que todo fue “muy lindo” en su infancia, decidió contar cómo fue su experiencia siendo parte de la comunidad LGBTQ+ aunque su familia no tenía “nada de información” sobre eso. Dice que, hoy por hoy, su padre “es el mejor del mundo”.
Galerías y Notas Azteca UNO