ÚLTIMA HORA: Se abren votaciones para elegir a ¡EL MÁS GALLITO! ¿Cómo votar paso a paso?

La noche de este miércoles 9 de septiembre de 2026, Adal Ramones sorprendió al público con una nueva misión: elegir a su favorito para convertirlo en “El Más Gallito” de la noche. Esto surge luego de que los miércoles los Granjeros tienen que enfrentarse cara a cara y defender sus opiniones y posturas durante la nominación. Si tú quieres reconocer y votar por el Granjero más valiente y atrevido de la noche, te contamos paso a paso lo que debes hacer.

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¿Qué significa “El Más Gallito” en La Granja VIP?

Esta nueva dinámica busca poner el foco en los Granjeros que tuvieron el valor de enfrentarse a La Asamblea sin temor a expresar sus decisiones, hablar sin rodeos y, sobre todo, a aquellos que no se andan con tibiezas.

¿Cómo votar por “El Más Gallito” paso a paso en La Granja VIP Segunda Temporada?

Es momento de reconocer el talento y la habilidad que tienen los Granjeros para defender sus opiniones en La Asamblea. Si tú quieres que ellos sean recompensados, vota por el mejor de este miércoles 9 de septiembre:



Entra a lagranjavip.tv/vota o da clic aquí. Elige al que mejor se defendió y VOTA Envía tu voto

Pero eso no es todo, también hay otra forma en la que puedes votar:



Descarga la app TV Azteca En Vivo Da clic sobre el banner (anuncio) de las votaciones de La Granja VIP Da tu voto a tu favorito Envíalo

¿Cuándo se dará a conocer al ganador de la votación?

“El más Gallito" será revelado muy pronto; te recomendamos estar al pendiente de La Granja VIP: La Gala, nuestro sitio web y las redes sociales para conocer más detalles.

