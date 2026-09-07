Kunno confiesa que no le gustó la actitud de Natalia Alcocer en La Granja VIP Segunda Temporada: “Muy a la defensiva”

La llegada de las celebridades a La Granja VIP Segunda Temporada causó furor y sirvió para que se concretaran algunas enemistades que podrían ir empeorando con la convivencia. Para muestra, el desagrado de Kunno hacia Natalia Alcocer, pues considera que su compañera entró con una actitud confrontativa cuando todavía no es momento de armar estas estrategias, un problema como el que ya tuvo con Kevyn Contreras "Bicolor" del que ha preferido mantenerse alejado porque ya dijo no tener interés en conocerlo.

Así se lo contó a Manelyk González durante una plática nocturna, en la que hablaron sobre lo entusisasmados que están con este proyecto y terminaron revelando que están intrigados por lo que les dijo "La Vikinga" cuando se presentó. "No entendí lo de Natalia, o sea, dijo que ella sí viene a competir con los fuertes. O sea, está diciendo que los demás son débiles o qué, muy a la defensiva", dijo el creador de contenido, que desde su presentación se robó los reflectores porque se cayó mientras todos los críticos, conductores y el público lo miraban.

TODOS los Granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada: ¿quién falta?

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Pimpinela Escarlata

Mario "Mono" Osuna

Pascal Nadaud

Julio Camejo

Azalia Ojeda "La Negra"

Todavía falta que se revele la identidad de un Granjero más y tal como Adal Ramones explicó, podría aparecer en cualquier momento para poner en jaque a todos.

¿Quién fue el primer nominado de La Granja VIP Segunda Temporada?

Luego de una inesperada dinámica en la que los Granjeros tuvieron que ir seleccionando a varios de sus compañeros para una "cadena de nominaciones", la que quedó al último porque nadie la eligió, fue María Karunna. Esto signfica que la famosa cantante mexicana quedó automáticamente en riesgo y desde el primer día de La Granja VIP Segunda Temporada tendrá que demostrar de qué está hecha, para que el público vote por ella.

El resto de personajes en riesgo se irá conociendo en la semana, tanto por los resultados de "El duelo", como por la primera asamblea donde se van a ir apuntando de manera frontal.