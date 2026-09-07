Tío Pepe advierte que los peones tendrán FUERTES castigos en La Granja VIP Segunda Temporada

La Granja VIP Segunda Temporada ya empezó y el primer equipo de peones descubrió todas las penumbras que tendrán que pasar cuando les toque estar en este rol. Lo que no se imaginaban, es que el nivel será mucho más exigente a lo que creían, pues tal como dijo el Tío Pepe, no será igual a la edición pasada y en esta ocasión sí habrá consecuencias para los que incumplan sus tareas y no respeten las indicaciones, así que poco a poco se irá revelando cuáles son los castigos que les irán poniendo por cada falta.

¿Qué hacen los peones en La Granja VIP? La interminable lista de tareas que nadie quiere hacer

El grupo de los peones siempre estará conformado por 4 personas, que serán elegidas por votaciones con el resto de los Granjeros. Ellos tienen que dormir en el granero, bañarse en los baños especiales, hacer la limpieza de los establos, alimentar a los animalitos, hacer el desayuno para todos y preparar sus propios alimentos, por lo que la mayoría le huye a este rol en La Granja VIP Segunda Temporada. Y por si fuera poco, tampoco pueden hacer uso de toda la casa, por ejemplo, tienen prohibido ir a los dormitorios.

¿Quiénes son los peones de La Granja VIP? Así se eligieron a los integrantes de la semana 1

La dinámica para seleccionar a los peones de la primera semana fue gracias al apoyo del público, pues los 4 Granjeros más votados en sus respectivos bloques, tuvieron la encomienda de elegir a uno de sus compañeros para estas importantes tareas. Fue así que Pimpinela Escarlata eligió a Pascal Nadaud; Mario "Mono" Osuna a Kevyn Contreras "Bicolor"; Ivonne Montero a Fernando Lozada y, finalmente, Manelyk revivió algunas rencillas del pasado y eligió a Daniela Alexis "La Bebeshita", con la que ha tenido problemas igual que con Niurka.

TODOS los Granjeros de La Granja VIP Segunda Temporada, ¿quién falta?

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafa Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

Daniela Alexis "Bebeshita"

Abigail Pak "La Coreañera"

Natalia Alcocer "La Vikinga"

Manelyk González

Pimpinela Escarlata

Mario "Mono" Osuna

Pascal Nadaud

Julio Camejo

Azalia Ojeda "La Negra"



Todavía falta que se revele la identidad de un Granjero más y tal como Adal Ramones explicó, podría aparecer en cualquier momento para poner en jaque a todos.