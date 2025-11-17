El Patrón reveló si hará otro reality después de La Granja VIP: “Una experiencia formidable pero...”

Después de varias semanas intensas en La Granja VIP, los granjeros comienzan a reflexionar sobre todo lo que han vivido. Entre juegos, estrategias, cansancio y emociones, también surgen conversaciones profundas sobre lo que sigue después del encierro. Una de las más sinceras fue protagonizada por El Patrón, quien no dudó en compartir con Fabiola Campomanes cómo ha vivido esta experiencia... y si la repetiría.

¿El Patrón volvería a entrar a otro reality después de La Granja VIP?

Durante una charla en el exterior, Fabiola le preguntó a El Patrón si también creía que el juego es bastante pesado, a lo que él respondió sin rodeos que La Granja VIP ha sido una experiencia formidable, intensa y que la está disfrutando al máximo, pero fue claro al expresar que no quiere repetirla. “Es esta y ya, no más”, dijo con seguridad, para dar a entender que su paso por este reality es único y no planea aventarse a otro.

Reconoció que ha sido una vivencia intensa, tanto por el esfuerzo físico como por lo emocional , y que, aunque ha hecho buenas amistades dentro de la casa, no todos los vínculos sobrevivirán más allá de los muros de La Granja. Para él, esto es una etapa que, si bien ha valorado mucho, tiene un final bien definido.

¿Qué ha sido lo más duro para El Patrón en La Granja VIP?

Fabiola y El Patrón coincidieron en que, conforme se acercan a la recta final, las emociones se intensifican y todo puede pasar. Ambos reconocieron que el juego ha removido cosas personales del pasado que creían superadas. El Patrón explicó que se sintió confrontado con recuerdos difíciles y que ver cómo algunos están dispuestos a todo, incluso a pasar por encima de los demás, le afectó emocionalmente. Aun así, aseguró que su objetivo es mantenerse leal y no perderse a sí mismo por el premio final.

Está decidido a llegar lo más lejos posible, con estrategia, pero sin traicionarse. “Ojalá México y Diosito me dejen llegar a esa última semana”, dijo, convencido de que ya hizo su parte y el resto está en manos del destino... y del público.

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. También puedes seguirla 24/7 en Disney+ y en el canal oficial de YouTube de La Granja VIP.