Lis Vega rompió a llorar en La Granja VIP por una razón inesperada: “Me pongo sentimental”

La energía positiva que caracteriza a Lis Vega dio paso a una faceta distinta este lunes. En un ambiente donde las emociones se intensifican tras cada gala de eliminación, la cubana no pudo evitar quebrarse por una razón muy personal. El inicio de semana estuvo marcado por un momento íntimo que evidenció cómo el encierro en La Granja VIP comienza a hacer eco en el corazón de los granjeros.

¿Por qué lloró Lis Vega en La Granja VIP?

Tras la emotiva salida de Manola Díez y el regreso de Teo, los granjeros aún digerían lo vivido durante la Gala Dominical. La revelación de videos de la Tentación y los mensajes entre líneas generaron una ola de reflexiones y sentimientos. En ese contexto, Lis Vega se mostró especialmente vulnerable al ser invadida por la nostalgia de su familia y seres queridos fuera del reality.

Mientras realizaba sus tareas habituales, Lis fue vista conmovida, luchando por contener las lágrimas . Eleazar Gómez, al notar su tristeza, se acercó con empatía para preguntarle si se encontraba bien. Ella respondió que sí, pero con la voz entrecortada confesó que no era por nada relacionado con el interior de La Granja, sino por lo mucho que extraña a los suyos. La distancia de su madre en Cuba, su hermana en España y la ausencia de contacto con sus amistades terminó por romper su fortaleza emocional.

¿Qué dijo Lis Vega sobre su familia?

Con la voz temblorosa, Lis compartió que aunque se siente bien dentro de La Granja VIP, hay momentos donde el silencio y el aislamiento pesan más que cualquier reto físico. Recordó con cariño a su madre y a su hermana , quienes están lejos, y reconoció lo mucho que significan esas pequeñas muestras de conexión con el exterior. "Me pongo sentimental", dijo al admitir que le llegó al corazón ver a sus compañeros recibir mensajes mientras ella se aferra al recuerdo de quienes están fuera.

Más tarde, compartió con Teo la situación y también agregó que la abruma que aunque tiene claro quién es quién en La Granja, al ser menos le resulta todavía más definir qué tiene que hacer en nominaciones y votos que son parte de sus responsabilidades.

No te pierdas lo que sigue pasando con Lis y el resto de los granjeros en La Granja VIP, de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Disponible también 24/7 en Disney+ y ahora en el canal oficial de YouTube de La Granja VIP.