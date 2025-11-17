Fabiola Campomanes se sinceró con El Patrón: ya no quiere cocinar en La Granja VIP

Desde que inició la temporada, Fabiola Campomanes ha sido una de las figuras clave en la cocina de La Granja VIP. Su sazón, compromiso y buena disposición la convirtieron en la cocinera principal durante dos semanas seguidas. Sin embargo, su constancia frente a las ollas comienza a pasarle factura emocionalmente, y este lunes confesó a El Patrón que necesita un cambio.

¿Por qué Fabiola ya no quiere estar en la cocina de La Granja VIP?

Durante una charla relajada mientras esperaban comenzar sus labores en la cocina, Fabiola compartió con El Patrón que aunque disfruta cocinar, siente que pasar tanto tiempo en la cocina la mantiene aislada del resto del grupo y desconectada del juego. Reconoció que al principio recibía más apoyo de sus compañeros , pero últimamente son pocos los que se acercan a ayudarla, lo que le hace la carga más pesada y solitaria.

A pesar de que la cocina ha sido terapéutica para ella, explicó que ya no quiere seguir encargándose de esa tarea porque termina fuera del centro de convivencia y pierde oportunidades para fortalecer lazos con otros granjeros. Y eso, en un reality donde la convivencia es parte del juego, puede volverse en su contra.

¿Cómo afecta esto a la estrategia de Fabiola Campomanes en La Granja VIP?

Fabiola fue muy clara: “Si no convivo con ustedes, va a ser más fácil que me nominen”. Su reflexión parte de una lectura precisa del ambiente en La Granja VIP. Estar al margen de la convivencia la mantiene fuera de escena ante las cámaras, y puede debilitar sus relaciones dentro del grupo. Además, explicó que este aislamiento le ha impedido conectar con los animales, salir al sol o practicar yoga, cosas que necesita para mantener su equilibrio emocional.

Confesó que por ahora preferiría dejar la cocina para enfocarse en sí misma y reconectar con los demás. Aunque no descarta volver a cocinar más adelante, por ahora desea recuperar su lugar en la dinámica general del grupo y sentirse parte activa del juego.

No te pierdas lo que sigue ocurriendo en La Granja VIP, de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Disponible también 24/7 en Disney+ y ahora en YouTube en el canal oficial de La Granja VIP.