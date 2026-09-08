El reto extremo que enfrentarán los peones en La Granja VIP Segunda Temporada para tener agua

La comodidad dentro de La Granja VIP Segunda Temporada duró poco menos de un día. Tras la tensión vivida durante las primeras dinámicas de nominación y las advertencias sobre el presupuesto semanal, se relevó el nivel de exigencia para los participantes. Esta vez, la supervivencia básica del grupo entero dependerá directamente del esfuerzo físico y la astucia del grupo de Peones , quienes asumirán la responsabilidad de proveer uno de los recursos más vitales: el agua.

Durante la gala de esta noche, los habitantes recibieron la indicación de que al término del programa deberán salir al patio para localizar la estructura del molino, el único mecanismo disponible para bombear el agua hacia las instalaciones. Sin embargo, Adal Ramones fue directo al comunicar la mala noticia: la maquinaria no se encuentra terminada, por lo que los Peones deberán arreglárselas solos para armarla y ponerla a funcionar desde cero. "Más vale que se las ingenien porque mientras no funcione, no habrá agua", advirtió el conductor, dejando en claro que no recibirán asistencia técnica de la producción. Así que todo dependerá de la destreza de este grupo, pues, si quieren tener agua deberán esforzarse al máximo durante esta nueva temporada de La Granja VIP. ¿Lo lograrán?

Los peones serán los encargados de proveer el agua en La Granja VIP Segunda Temporada

Para añadir más rigor, la recolección estará estrictamente normada por el reloj. El molino únicamente podrá operarse en dos momentos específicos del día en La Granja VIP Segunda Temporada : durante las primeras horas de la mañana y justo cuando caiga el sol. En cada uno de esos lapsos, los encargados tendrán que girar el mecanismo manualmente un total de 60 vueltas completas para garantizar la presión suficiente.

Si los Peones no cumplen la meta o desperdician el líquido acumulado, la casa entera quedará sin servicio, un escenario que promete detonar nuevos choques y reclamos entre las celebridades.

