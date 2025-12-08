Alfredo Adame aconseja a Eleazar Gómez tras “provocaciones” en La Granja VIP: “Ni reacciones”

La pelea protagonizada por 'El Patrón' Alberto del Río y Eleazar Gómez continúa generado reacciones al interior de La Granja VIP, pues no solamente el luchador reflexionó sobre la sanción que lo colocó como el primer nominado de la penúltima semana del reality show, ya que Alfredo Adame y su aliado también tocaron el tema en la habitación del Capataz.

"Ni los voltees a ver": Adame le recomienda prudencia a Eleazar

Luego de que Eleazar Gómez reaccionara a un mensaje que 'El Patrón' estaba mandando por medio de las cámaras de la sala de La Granja VIP, Alfredo Adame decidió compartirle un consejo al granjero antes de los ensayos y la preparación de los actos para el show de talentos.

El nuevo y último Capataz exhortó a su aliado a que no reaccionara a las "provocaciones" de sus compañeros, pues afirmó que lo que buscarían sería que "cayera en el error" y que le cueste ya sea el apoyo del público o su salida del reality show.

El 'Golden Boy' afirmó que "sería darle importancia a alguien que no la tiene" y que a ellos no tienen nada por perder, a diferencia del propio Eleazar, al que le pidió ser indiferente ante las acciones de los demás granjeros, en especial las de 'El Patrón' Alberto del Río y Kim Shantal, a quienes definieron como sus siguientes objetivos para sacar de La Granja VIP.

Ante estos señalamientos, Gómez señaló que Alfredo Adame tenía razón y agradeció sus consejos para llegar a la gran final del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos a los granjeros elegidos por el público para disputar el Duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

