El Tío Pepe aclara una duda clave sobre el ordeño de las vacas en La Granja VIP Segunda Temporada

Durante las labores de La Granja VIP Segunda Temporada, uno de los granjeros le preguntó al Tío Pepe cómo pueden saber cuándo una vaca ya dio toda la leche, especialmente para evitar continuar con el ordeño y lastimarla. Ante la duda, Tío Pepe explicó a los participantes qué deben observar durante este proceso y cómo identificar el momento adecuado para detenerse.

La pregunta surgió mientras los habitantes del reality comienzan a familiarizarse con las tareas relacionadas con el cuidado de los animales. La explicación buscó que los granjeros aprendan a realizar el ordeño de manera correcta y, sobre todo, a cuidar a las vacas mientras cumplen con esta responsabilidad dentro de la competencia.