Sergio Mayer Mori sorprendió con una extraña petición en La Granja VIP: “Todos a mí"

Una mañana de plática relajada entre granjeros terminó con una de las peticiones más inesperadas dentro de La Granja VIP. Sergio Mayer Mori rompió con cualquier estrategia convencional y lanzó una propuesta que tomó por sorpresa a todos los presentes en la sala.

¿Por qué Sergio Mayer Mori quiere todos los votos de nominación?

La respuesta está en el corazón por Ramona, su perra. Durante la Gala del Domingo, Adal Ramones ofreció a Sergio un trato difícil de rechazar. A cambio de ver a Ramona unos minutos en la terraza, tendría que llegar a la Asamblea del miércoles con dos votos en su contra, sin importar lo que ocurra con el resto de las nominaciones. Sergio no lo dudó y aceptó el acuerdo.

Pero lo que realmente llamó la atención fue su siguiente movimiento. No conforme con esos dos votos asegurados, pidió a sus compañeros que, si se podía, todos lo nominaran . Su idea es clara, quiere asegurarse de estar nominado para poder competir en el Juego de Salvación, ganarlo y así tener el poder de decisión en el temido Viernes de Traición.

¿Qué dijeron los granjeros sobre la estrategia de Sergio Mayer Mori?

En plena sala y en medio de una propuesta simbólica por el “cumple mes” de La Granja VIP, Alfredo Adame, Kim Shantal, La Bea, Teo y Eleazar Gómez debatían qué podrían pactar entre todos. Adame lanzó la idea del pacto, y Kim sugirió no nominarse entre ellos, pero fue Sergio quien soltó sin rodeos: “ Que me nominen todos a mí ”.

La Bea respaldó de inmediato su propuesta. Teo, entre risas, solo pidió que ya no lo manden otra vez al Duelo. Aunque en tono ligero, el intercambio dejó claro que la estrategia de Sergio tiene sentido para él, aunque para otros parezca un riesgo innecesario.

Mientras avanza la semana, todo apunta a que las nominaciones se tornarán más impredecibles, sobre todo con movimientos tan particulares como este.

Disfruta todo lo que ocurre en La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. También puedes seguir el reality 24/7 en Disney+ y en el canal oficial de La Granja VIP en YouTube.