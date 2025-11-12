La Bea no sabe a quién nominar en la Asamblea, pero Kim Shantal ya tiene a una granjera en la mira: ¿quién será?

La tensión en La Granja VIP aumenta conforme se acerca la Asamblea del Miércoles. Entre las pláticas en la casa y los momentos de reflexión, las granjeras comienzan a definir sus próximos movimientos. Mientras algunas dudan, otras ya tienen claro a quién dirigirán su voto y las razones son específicas.

¿Por qué La Bea aún no decide a quién nominar?

Durante una charla sincera entre Kim Shantal y La Bea, salió a flote la presión que ambas sienten al tener que nominar a sus compañeros. La Bea admitió que la parte emocional le complica cada vez más el juego. Le pesa pensar en los lazos afectivos que ha formado, lo que la hace dudar de cada paso. Aunque ha considerado a Eleazar Gómez por su estrategia visible, también reconoce que ha jugado bien. Otra opción que ha rondado en su mente es Sergio Mayer Mori, ya que según su percepción, él ha sido poco participativo en las tareas de la casa, especialmente cuando ha fungido como Capataz.

La Bea revela a Kim a quien nominará en la Asamblea de La Granja VIP [VIDEO] La Bea se sinceró con Kim Shantal y le reveló a quién nominará este miércoles en la Asamblea y dio sus contundentes razones.

¿A quién quiere nominar Kim Shantal en La Granja VIP?

Kim Shantal, por su parte, tiene más claras sus intenciones. Reveló que su enfoque está basado en hechos concretos y no en estrategias grupales. Si bien ha pensado en Eleazar por asuntos personales que ha observado, también tiene a otra granjera en mente, Fabiola Campomanes.

Aunque le cae bien, Kim sospecha que Fabiola juega con una estrategia fría , sin crear vínculos fuertes y analizando cada movimiento. Esa actitud le genera desconfianza, sobre todo al recordar que en sus primeros días quería abandonar La Granja VIP y ahora está decidida a llegar hasta el final. Kim también se mostró firme al mencionar que su decisión no será impulsiva, sino respaldada por lo que ha visto durante las semanas de convivencia.

Mientras La Bea trata de conciliar lo emocional con lo estratégico, Kim va afinando detalles para tomar una decisión que, según ella, puede marcar el rumbo del juego. Entre dudas, alianzas y confesiones, la Asamblea se perfila para ser una de las más intensas hasta ahora.

Sigue cada momento de La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y no te pierdas la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. También puedes verla 24/7 en Disney+ y ahora en el canal oficial de La Granja VIP en YouTube.