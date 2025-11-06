¿Quién es la pizza de peperoni en La Granja VIP? El enigma que esconde la canción de Sergio Mayer Mori

En La Granja VIP no todo se trata de tareas rústicas, nominaciones y desafíos. A veces, lo más inesperado puede desatar las teorías más jugosas. Eso fue justo lo que ocurrió con Sergio Mayer Mori durante su participación en el Cacaraqueo, cuando soltó una curiosa analogía que ahora todos los seguidores quieren descifrar: ¿quién es la pizza de peperoni que tanto quiere fuera del juego?

¿Qué significa la metáfora de la pizza de Sergio Mayer Mori?

Todo surgió mientras Sergio charlaba con La Bea, Kim Shantal, Teo y Jawy en el Cacaraqueo. Entre bromas, analogías y comentarios sarcásticos, mencionó que hay una “pizza de peperoni” en La Granja VIP que todos quieren fuera del menú. Y aunque no dijo nombres directamente, las piezas empezaron a acomodarse solas .

A lo largo de las últimas semanas, Eleazar Gómez se ha convertido en uno de los personajes más conflictivos dentro del reality. Ha tenido fricciones con casi todos, incluso con quienes parecían ser sus aliados. Por eso, no fue difícil que los granjeros interpretaran esa metáfora como una indirecta directa a Eleazar, cuyo comportamiento y actitudes han provocado que varios ya no quieran convivir con él, ni dentro ni fuera de La Granja.

¿Por qué quieren sacar a Eleazar Gómez de La Granja VIP?

La explicación del Capataz no fue la única pista. En la habitación que comparte con Jawy, se escuchó otra conversación reveladora. Ambos discutieron sobre los nominados y cómo la exposición mediática beneficia, en lugar de perjudicar, a ciertos perfiles polémicos. Lo que quieren ahora es una salida “silenciosa”, sin cámaras, sin dramas… y sin más protagonismo para quien consideran el elemento más tóxico de la competencia.

Sergio dejó claro que no se trata solo de estrategia de juego , es una forma de recuperar la armonía. Mientras tanto, los demás granjeros parecen alinearse con este objetivo, que la pizza de peperoni, como él la llamó, no se quede para siempre en La Granja VIP.

Descubre si el plan de los granjeros funcionará y quién será el próximo en salir de La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. También puedes seguir el reality 24/7 por Disney+ y en el canal oficial de YouTube de La Granja VIP.