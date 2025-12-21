La Granja VIP | Eleazar, segundo lugar histórico

Eleazar Gómez se convirtió en el segundo lugar de La Granja VIP, alcanzando una de las metas más importantes de su vida dentro del reality. Su recorrido estuvo marcado por retos, polémicas y una evolución que lo llevó a sentirse orgulloso del camino recorrido y del respaldo del Team Muro. Sin duda, su paso por la granja dejó huella y demostró que nunca se rindió.

