La Granja VIP: EN VIVO hoy viernes 31 de octubre, ¿quién se convertirá en el traicionado por Sergio Mayer Mori?
Sergio Mayer Mori ganó ayer el juego por La Salvación, y ahora tiene el poder de TRAICIONAR a uno de sus compañeros y ponerlo en el podio de nominados, ¿de quién se trata? Entérate EN VIVO.
Una semana más termina en La Granja VIP, hoy viernes 31 de octubre se llevará a cabo una sola cosa: La Traición, en donde Sergio Mayer Mori tendrá que decidir a quién bajar del podio de los nominados y a quién subir en su lugar. Sigue esta cobertura EN VIVO.
La Granja VIP: En Vivo Viernes 31 de octubre
¿Quién se convirtió en el segundo nominado de la semana?
Después de que La Bea se coronara como la Capataz tuvo que escoger a un granjero y a un peón para que estos se fueran a competir en el Duelo, juego en donde solo uno de ellos salió victorioso: Jawy Méndez, mientras que el perdedor se convirtió en el segundo nominado de la semana: Sergio Mayer Mori.
La Bea se convirtió en Capataz
La competencia del lunes tuvo como ganadora a La Bea, quien se convirtió en la Capataz de la semana, y además de ser la responsable de la organización de los granjeros y peones también pudo disfrutar de un cuarto con amenidades, el cual compartió con Alberto del Río.
¿Quién se convirtió en la primera eliminada de la semana?
Después de que saliera eliminada Sandra Itzel, Lis Vega se convirtió en la primera nominada de la semana, esto a partir de El Legado que dejó Sandra Itzel. Recordemos que ellas tenían cierta enemistad en La Granja VIP, algo que reinó incluso con la salida de una de ellas.