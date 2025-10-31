¿Hay presión? ¡Lola Cortés pidió ser la TRAICIONADA de La Granja VIP! “Yo no contaba con esto”

Lola Cortés abrió su corazón ante La Bea y Teo en La Granja VIP y reconoció que tiene muchos deseos de ser la granjera traicionada en la Gala de este viernes por la noche y por eso le hizo a Sergio Mayer Mori una petición especial y urgente... ¿qué pasó con ella?

¿Por qué Lola Cortés pidió ser la traicionada de La Granja VIP?

En medio del revuelo que causó el próximo nacimiento del becerrito de la vaca Jacinta , Lola Cortés aceptó que estar alejada de su casa y de su familia ya comenzó a afectarla de maneras que nunca se imaginó; por ello, le pidió a Sergio Mayer que la traicionara esta noche.

"Yo se lo pedí. Me dijo 'no quiero que te vayas' y le dije 'no te preocupes, yo voy', no quiero ser vista como un estorbo o una persona que no haga nada... yo no soy así, soy una persona bien trabajadora que me encanta la paz de mi hogar, la paz con mis perros, la paz de mi familia", explicó.

"Yo no contaba con nada de esto, literalmente ahora me levanté así de 'no puedo dormir' y de ya, ya, necesito irme porque voy a salir mal, ni mejor o peor, sólo mal. Tengo que irme", declaró Lola Cortés ante La Bea y Teo en los camastros de La Granja VIP.

El momento captado por las cámaras 24/7 dejó entrever que Sergio Mayer Mori aceptó poner a Lola Cortés en la placa de nominados a pesar de que el plan que armó con Eleazar Gómez era el de traicionar a Jawy Méndez , ¿crees que haya un cambio de opinión? ¡No te pierdas la Gala de este viernes a las 09:00 de la noche a través de Azteca UNO!

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres salvar a tu granjero/a favorita te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: