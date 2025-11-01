“El Patrón” alaba el trabajo de La Bea; prevé un aumento en el presupuesto de La Granja VIP

Alberto del Río "El Patrón" fue enfático con La Bea y se mostró bastante positivo con el panorama para La Granja VIP... ¡se mostró tan satisfecho con el trabajo de su compañera que hasta se animó a predecir que el presupuesto de esta semana por fin aumentará luego de dos semanas de pérdidas!

¿Qué presupuesto prevé "El Patrón" para la cuarta semana de La Granja VIP?

"Me dijeron que fue meticulosa, jefa", le dijo Alberto del Río a La Bea en la cocina de La Granja VIP cuando ambos conversaron durante unos minutos acerca de la visita que hizo "El Tío Pepe" para checar el cuidado del huerto y los animalitos ; la capataz semanal estuvo de acuerdo con el luchador e incluso le comentó que pasó al Mayoral literalmente "hasta la cocina"... ¡afortunadamente todo estaba limpio y arreglado!

"Qué bueno que lo metiste, porque sí dejamos limpio, y qué bien (…) vas a ver que nos van a dar mínimo el 80% (del presupuesto), eso habla muy bien de todo lo que hiciste en la semana, hasta lo otro de que no te ponían tanta atención ya viste que cambió", opinó el atleta.

El presupuesto para la comida en La Granja VIP se convirtió, desde un primer momento, en un auténtico "caldo de cultivo" que dio lugar a toda clase de roces y discusiones ya que sólo la primera semana las primeras celebridades disfrutaron de una despensa llena al 100 por ciento.

La segunda semana el "Tío Pepe" decretó una reducción del presupuesto del 25%, mientras que para la tercera semana la sanción se recrudeció más aún ya que baja de un 50% , algo que acabó por desquiciar a granjeros como Manola Díez, quien se viralizó por el berrinche que hizo sólo por un café que le negaron en la tarde.

Ahora con la gestión de La Bea se espera que el panorama sea más positivo aunque todavía hay celebridades como Omahi que se niegan a cumplir con sus labores de peones al 100, además de que levantarse temprano aún es un reto para la mayoría de los granjeros... ¿el presupuesto del 80% vaticinado por "El Patrón" ocurrirá o no?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: