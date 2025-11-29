¿Entre quiénes está el séptimo eliminado de La Granja VIP? Eleazar le comparte su pronóstico a Fabiola Campomanes

A solamente un día de la gala de eliminación, algunas celebridades de La Granja VIP se han mostrado algo intranquilas por el posible resultado al final de la noche, por lo que Eleazar Gómez aprovechó un momento de este día para compartirle su pronóstico a su compañera Fabiola Campomanes.

"Yo creo que regresan Alfredo y tú": Eleazar le apuesta a Fabiola

Luego de ayudarle a Fabiola Campomanes a pedalear la bicicleta del granero para que pudiera bañarse con agua caliente, Eleazar Gómez aprovechó el momento para compartirle su pronóstico en torno a lo que ocurrirá en la gala de eliminación de mañana.

El granjero le dijo a la peona que está muy seguro de que ella iniciará la siguiente semana al interior de La Granja VIP.

Luego de que negara los señalamientos hechos por Campomanes sobre una posible intención de deshacer al equipo conformado por ella, Lis Vega y Sergio Mayer Mori, Gómez afirmó que la motivación detrás de sus nominaciones estaba anclada en la idea de que la mayoría de ellos no habían estado previamente en el cuadro de nominados y que cuando regresen los que tengan que volver, todos estarían en las mismas condiciones.

Cabe señalar que cuando la peona le preguntó a su compañero sobre quiénes regresarían de la placa, Eleazar le confesó que piensa que tanto ella como Alfredo Adame se salvarán de ser eliminados en la gala de mañana.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al séptimo eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Fabiola Campomanes, Lis Vega, Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori, no olvides votar por tu favorito.

