El corte de pelo Bob que te ayudará a rejuvenecer tu rostro y a tener una melena con volumen

El corte de pelo Bob se ha popularizado en los últimos años al ser un estilo que se destaca por ser fácil de mantener, además de ayudar a rejuvenecer el rostro y de proporcionar una melena con volumen. Siendo una gran alternativa para quienes desean hacer un importante cambio en su look.

Es así que te vamos a detallar cuál es la variante de peinado para que lo puedas usar; te detallaremos todo lo que se sabe al respecto. Descubre toda la información que tenemos para ti.

¿Cuál es el Bob más favorecedor?

Cuando hablamos del corte de pelo Bob, pensamos que solamente hay una alternativa para poder usar; la realidad es que hay varias opciones que podemos usar. Dentro de todas las variantes que hay, la que se recomienda usar es sin duda el “Ripped Bob”.

Se destaca por ser una melena con puntas desfiladas, varias capas y un estilo cuidadosamente desordenado para lucir bien. Puedes solicitar que te lo hagan a nivel de la mandíbula o del cuello, permitiendo que lo puedas usar con el largo que tú prefieras.

A diferencia de un Bob clásico que suele ser muy recto, esta variante se destaca por proporcionar una melena con volumen y movimiento con sus capas, haciéndolo dinámico. Además, es una gran alternativa para cualquier tipo de melena, puesto que se puede usar en cabello ondulado, rizado o lacio. Siendo una gran opción para rejuvenecer tu rostro.

¿Qué tipo de rostro le queda el corte Bob?

Aunque el corte de pelo bob que mencionamos se destaca por rejuvenecer el rostro y aportar una melena con volumen , hay que recordar que dicho estilo solo le favorece a ciertas formas de la cara.

Es importante considerar a qué rostros les beneficia, ya que hay peinados que pueden añadir ciertos años a tu apariencia. Se menciona que el “ripped bob” tiene la gran ventaja de adaptarse a gran parte de los rostros. Por ejemplo, en caras cuadradas suaviza los ángulos, mientras que en las redondas ayuda a estilizar. Si tu rostro es alargado, se recomienda incorporar un flequillo para poder equilibrar las dimensiones de la frente.