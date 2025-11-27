Sergio Mayer Mori se desahoga con Fabiola tras fuerte discusión con Eleazar: “Soy el único que hace todo en 15 minutos”

Luego de la acalorada discusión protagonizada esta tarde en La Granja VIP por Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez, el peón aprovechó las labores en el huerto para desahogarse con Fabiola Campomanes.

"Me mandan a hacer el trabajo de los demás": Sergio se defiende de los señalamientos

Sergio Mayer Mori le comentó su molestia a Fabiola Campomanes al enfatizar que sus compañeros "se la pasan todo el día diciendo que no hace nada cuando es el único que hace todo en 15 minutos", lo que provoca "que lo manden a hacer el trabajo de los demás".

Cuando Campomanes lo exhortó a que no hiciera caso de los señalamientos de sus compañeros, en especial los de Eleazar, Sergio le respondió que se ha encargado tanto de las labores con todos los animales de La Granja VIP como de las relacionadas con el huerto.

"Que te quedes cuatro horas y media con los borregos con unos guantes no significa que estés chambeando", sentenció el ex Capataz, a lo que Fabiola apuntó que ni siquiera deberían tardarse una hora con las gallinas y las ovejas, y puso como ejemplo la incertidumbre que tenía por el tiempo que se tomaba Alfredo Adame cuando atendía a las vacas en el establo.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a Kim Shantal, 'El Patrón' Alberto del Río o Fabiola Campomanes del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.