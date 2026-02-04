Los 6 signos que pueden tener sorpresas desagradables del 4 al 11 de febrero, según la astrología

La primera quincena de febrero de 2026 ha comenzado con un clima astrológico movido. En el cielo se ha configurado una cuadratura entre Mercurio en Acuario y Urano en Tauro. Esta alineación de energía tensa se asocia a imprevistos, cambios bruscos y noticias que pueden generar tensión o desestabilizar planes que parecían seguros para varios signos del zodiaco .

Según la astrología , Mercurio rige la comunicación, los contratos y la mente racional. Por su parte, Urano representa lo inesperado y lo disruptivo. La combinación energética de ambos en signos fijos anticipa una semana en la que muchas personas podrían enfrentar situaciones incómodas, discusiones, fallas tecnológicas o decisiones que se deben tomar de golpe.

Los signos más afectados por la cuadratura Mercurio-Urano en febrero de 2026

Tauro : al tener a Urano transitando su signo, puede experimentar cambios inesperados en temas laborales, económicos o personales. Hay sensación de pérdida de control y noticias sorpresivas.

: al tener a Urano transitando su signo, puede experimentar cambios inesperados en temas laborales, económicos o personales. Hay sensación de pérdida de control y noticias sorpresivas. Géminis : al ser regido por Mercurio, siente con fuerza esta alineación. Hay riesgo de estrés, ansiedad, errores de comunicación y saturación de información.

: al ser regido por Mercurio, siente con fuerza esta alineación. Hay riesgo de estrés, ansiedad, errores de comunicación y saturación de información. Leo : esta cuadratura impacta directamente en su eje de estabilidad. Puede haber choques con figuras de autoridad, problemas de imagen o giros inesperados en proyectos importantes.

: esta cuadratura impacta directamente en su eje de estabilidad. Puede haber choques con figuras de autoridad, problemas de imagen o giros inesperados en proyectos importantes. Escorpio : se activan temas vinculares y emocionales. Llegan conversaciones incómodas, revelaciones inesperadas o cambios en acuerdos afectivos o laborales.

: se activan temas vinculares y emocionales. Llegan conversaciones incómodas, revelaciones inesperadas o cambios en acuerdos afectivos o laborales. Capricornio : hay tensión entre lo que quiere sostener y lo que el contexto le exige cambiar. Hay dificultad para adaptarse a imprevistos, especialmente en temas profesionales o financieros.

: hay tensión entre lo que quiere sostener y lo que el contexto le exige cambiar. Hay dificultad para adaptarse a imprevistos, especialmente en temas profesionales o financieros. Acuario: con Mercurio en su signo, las tensiones se viven a nivel mental y comunicacional. Se avecinan malentendidos, discusiones o decisiones impulsivas pueden generar conflictos innecesarios.

¿Cuál es la energía cósmica disponible de esta alineación planetaria de febrero de 2026?

Según la astrología, las cuadraturas (distancia de 90 grados) son aspectos de fricción que obligan a tomar conciencia de aquello que ya no funciona. En este caso, la alineación entre Mercurio y Urano pone sobre la mesa la necesidad de flexibilizar la mente, romper estructuras rígidas y aceptar que no todo se puede controlar.

Es una energía que trae revelaciones, pero también nerviosismo, impulsividad y reacciones exageradas. Durante estos días, lo mejor es evitar decisiones apresuradas o reaccionar desde la emoción. La tensión puede convertirse en oportunidad, si se utiliza para innovar o cambiar hábitos. Pero el proceso inicial puede resultar incómodo o caótico.