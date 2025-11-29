Eleazar calma a Kim Shantal tras intensa pelea con Alfredo Adame: “Ahorita no le des juego”

La ceremonia de doble traición continúa generando estragos y en esta ocasión, Alfredo Adame le declaró la guerra a Kim Shantal luego de que fuera elegido por ella para subir al cuadro de nominados de esta semana, por lo que Eleazar Gómez se vio en la necesidad de calmar las aguas con la salvada del jueves pasado.

"Ni lo peles": Eleazar le pide que ignore a Adame

Luego de la acalorada discusión en el comedor de La Granja VIP, Eleazar Gómez tuvo una conversación con Kim Shantal en la que buscaba calmar a la influencer, pues de seguir haciendo pública su molestia, "todo lo que hicieron va a valer madres", en referencia al plan para sacar a Sergio Mayer Mori del reality show.

El granjero exhortó a Kim a no prestarle atención a Adame, por lo menos hasta mañana, ya que "eso es lo que él quiere" y dijo que el 'Golden Boy' está dando "patadas de ahogado" porque "lo que no hizo en seis semanas, no lo va a poder hacer en una".

Sin embargo, Shantal le insistía a Eleazar en la responsabilidad de Alfredo por iniciar el pleito y le pidió que platicara con él porque, de lo contrario, Adame comenzaría a meterse a "hablar" en el grupo de la peona.

El granjero se comprometió a hablar con su compañero de equipo, a lo que Kim le recordó todo lo que hizo por Gómez, pero específicamente, que no lo traicionó en la ceremonia de ayer.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al séptimo eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Fabiola Campomanes, Lis Vega, Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori, no olvides votar por tu favorito.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.