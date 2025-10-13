La Granja VIP | ¿La culpa fue de La Piña, Manola o Carolina? Así fue la primera pelea en La Granja VIP
La tensión se apoderó de la granja en la primera gran discusión entre las granjeras, donde las emociones estuvieron al límite.
¡Las cosas se calentaron en La Granja VIP! La convivencia entre los participantes dio un giro inesperado con la primera pelea oficial del reality, protagonizada por La Piña, Manola Díez y Carolina Ross. Todo comenzó con un simple malentendido en las tareas de la granja, pero pronto los ánimos se encendieron y los comentarios cruzados subieron de tono.
