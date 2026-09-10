Este es el Granjero que ganó el HUEVO DORADO hoy 9 de septiembre. ¿Cuál es el beneficio?

Este miércoles los Granjeros jugaron para competir por el Huevo Dorado. Este deseado objeto le otorgará a un Granjero la oportunidad de obtener un beneficio o una desventaja para otro participante. La primera dinámica fue una competencia en circuito donde se dividieron en el equipo verde y el equipo rosa.

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¿Qué es el Huevo Dorado?

El Huevo Dorado es un artículo preciado para todos los Granjeros. Dentro de este, ellos podrán encontrar un beneficio o una desventaja para otro participante, el cual podrán utilizar.

¿Quién ganó la primera dinámica para el Huevo Dorado?

Los equipos se dividieron en el equipo verde y el equipo rosa. Todos querían ganar la oportunidad, pero esta solo iba a ser para uno. Al final, el equipo verde ganó, dándole la oportunidad a Kenny, Kunno, Rafa Mercadante, La Bebeshita, Pascal, Mónica, Ivonne, María y Mono Osuna.

¿Quién ganó el Huevo Dorado?

Durante La Granja VIP: La Gala, la Bebeshita fue la ganadora indiscutible y ahora es dueña del Huevo Dorado. La Peón tuvo que elegir a un Granjero para intercambiar lugares y dejar su puesto cómo Peón y dejar sus comodidades.