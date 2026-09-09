ÚLTIMA HORA: Kevyn “Bicolor” se convierte en el segundo nominado de La Granja VIP Segunda Temporada

Este martes, Julio Camejo tuvo la tarea de elegir al participante que se enfrentará a Duelo de Nominación en contra del Granjero elegido por el público. Adal Ramones reveló que el público eligió a Abigail Pal “La Coreañera”, minutos después, fue el turno de Camejo de revelar que Kevyn “Bicolor” sería el oponente de la influencer. La competencia se llevó a cabo esta misma noche y el resultado dejó a Kevyn “Bicolor” como el segundo nominado de La Granja VIP.

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¿A quién nominó Julio Camejo en La Granja VIP Segunda Temporada?

Kevyn “Bicolor” fue el participante elegido por Julio Camejo debido a su pésimo desempeño durante sus primeros días en La Granja VIP. La decisión le tomó por sorpresa, sobre todo porque lleva tiempo sintiéndose mal; aun así, no le quedó de otra más que enfrentarse a La Coreañera en el Duelo de Nominación durante la gala de este martes 8 de septiembre. Cabe mencionar que la elección del Capataz también representa un movimiento importante para el juego del actor.

¿A quién nominó el publico?

A los Granjeros les tomó por sorpresa saber que el público eligió a la Coreañera como la competidora de este martes para el Duelo de Nominación. La Granjera reveló que ella ya se lo esperaba, pues ha tenido un duro comienzo en La Granja VIP, pero que a pesar de eso le duele la decisión.

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¿Quién es el segundo nominado de La Granja VIP?

Desafortunadamente, los Granjeros nos dieron una pésimo juego en uno de los momentos más críticos del reality. Incluso los críticos arremetieron en contra de Kevyn y la Coreañera. De esta forma, Kevyn “Bicolor” se unió a María Karunna como el segundo nominado de La Granja VIP en su primera semana.