Sergio Mori PIDE PERDÓN a Natália Subtil, la madre de su hija. “Te hablo a ti directamente”

Sergio Mayer Mori está comenzando su tercera semana como El Capataz de La Granja VIP. Después de ganar la competencia que le dio ese título una vez más, pasó un rato disfrutando la habitación más codiciada de este reality show. Y, ahí mismo, decidió mandarle un mensaje a Natália Subtil, su expareja y madre de su hija.

Sergio Mayer Mori se disculpa con Natália Subtil

Mientras probaba los bocadillos en la Habitación del Capataz, Sergio Mayer Mori tuvo un momento muy emotivo porque se sentía “muy agradecido con la vida que me ha tocado, siento que mucho de eso se lo debo a mi familia”. Comenzó por agradecerle a sus padres por ayudarlo a encontrar el camino que quiere seguir en la vida y por enseñarle de resiliencia.

En sus agradecimientos cambió drásticamente de tema y mandó un mensaje a Natália Subtil, madre de su hija, Mila. “Perdón porque en la situación en la que estoy a lo mejor he tenido que mencionar tu nombre. Lo último que quiero es exponerte, pero quiero aprovechar este momento para darte las gracias por la persona en que Mila se ha convertido”, dijo.

Natália Subtil es una modelo y actriz brasileña que tuvo una relación con Sergio Mori; el embarazo se dio cuando ella tenía 28 años y él era todavía menor de edad, con 17.

Qué ha dicho Sergio Mori de Natália Subtil en La Granja VIP

Sergio Mayer Mori ha abordado el tema de su relación en varias ocasiones dentro de La Granja VIP. Le contó a sus compañeros que, cuando Natália estaba embarazada de Mila, ella “tenía expectativas muy grandes” sobre qué rumbo tomaría la relación de pareja, pero Sergio no quería esto.

Según su relato, posteriormente la actriz habló mal de él con medios de comunicación y la opinión pública recayó sobre él. Sin embargo, ese día Sergio elogió la buena educación que Natália le ha dado a Mila.

Otro día, Mori aseguró que Natália Subtil le había “tirado de una manera asquerosa” durante 10 años.