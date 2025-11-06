Fabiola Campomanes sorprendió en La Granja VIP: su equipo se llevó el Huevo de Oro que cambiará todo

El Juego del Poder de este miércoles terminó en un giro inesperado, con una victoria que pocos imaginaban. Fabiola Campomanes, quien tuvo un inicio complicado en el circuito, lideró al equipo que ahora tiene en sus manos una de las decisiones más importantes hasta el momento. Lo que parecía una desventaja, se convirtió en una remontada épica que podría definir el rumbo de La Granja VIP.

¿Cómo ganó el equipo de Fabiola Campomanes el Huevo de Oro?

El reto arrancó con la formación de dos equipos mixtos. Fabiola fue elegida capitana por su grupo, integrado por La Bea, Lis Vega, Kike Mayagoitia, Jawy y Eleazar Gómez. Aunque el sorteo los colocó como equipo blanco, compitieron en la pista verde. Al frente del equipo rival estuvo El Patrón como capitán, junto con Teo, Kim, Sergio, Manola y Lola, quienes compitieron en la pista naranja como el equipo negro.

Desde el primer intento, Fabiola enfrentó dificultades . El circuito exigía coordinación, resistencia y precisión para mantener una pelotita rebotando constantemente sobre un tambor. Ella batalló con el ritmo, lo que dificultó más, puesto que sufrió una torcedura de tobillo que la dejó visiblemente adolorida. Todo indicaba que su equipo quedaría fuera de competencia.

Pero tras esa caída, vino una recuperación asombrosa. Sus compañeros entraron con fuerza, dominaron sus secciones y lograron colocar las tres pelotas necesarias en la canasta giratoria antes que el equipo contrario, que apenas colocó una. La victoria fue contundente.

¿Qué poder tiene el Huevo de Oro en La Granja VIP?

Tras conseguir el triunfo, Fabiola quedó al frente del Huevo de Oro, un artefacto que será clave durante la Asamblea de Nominación. Aunque su contenido aún no ha sido revelado, se les advirtió que el poder que contiene es de gran magnitud y que su uso tendrá consecuencias directas sobre el curso del juego. Esta vez, no se trata solamente de darles la ventaja con un movimiento estratégico, en esta ocasión es una decisión que podría cambiar las reglas del tablero.

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. También puedes seguir la convivencia las 24 horas en Disney+ y ahora en YouTube en el canal oficial de La Granja VIP.