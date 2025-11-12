La Granja VIP: ¿qué problema de salud tiene Fabiola Campomanes y por qué Lis Vega tomó su lugar en el Duelo?

Una tarde que parecía de rutina en La Granja VIP terminó por generar un tenso momento entre los granjeros, todo por un sorteo que no salió como muchos esperaban. Fabiola Campomanes no se encontraba en la casa cuando se realizó una dinámica para elegir al granjero que participará en el Martes de Duelo. Y aunque Kike Mayagoitia, el Capataz, había sugerido esperar su regreso, algunos decidieron avanzar sin ella. El sorteo terminó por colocar a Fabiola como la elegida para ir al Duelo.

¿Por qué Lis Vega decidió ir al Duelo en lugar de Fabiola Campomanes?

Kike Mayagoitia, como Capataz, organizó un sorteo para designar a los duelistas de la semana. Con espaguetis en lugar de pajillas, la dinámica definió rápidamente al peón que jugaría, el cual será Alfredo Adame. Entre los granjeros, se acordó que el último espagueti sería el de Fabiola, ausente en ese momento. Justamente ese resultó ser el más corto.

La situación desató una discusión. Mientras algunos proponían repetir el sorteo, otros defendieron mantener el resultado. Lis Vega fue una de las más firmes en oponerse a que se hiciera sin la presencia de Fabiola y ofreció ir en su lugar. Cuando Fabiola volvió del huerto, expresó su molestia con la forma en que se hizo decisión, aunque aceptó jugar si era necesario. Pero el ambiente ya estaba tenso.

Finalmente, tras la presión de varios compañeros y la insistencia de Lis, se repitió el sorteo. Esta vez, fue Lis quien sacó el espagueti más corto. Ella reafirmó su decisión de participar por Fabiola, y dio un fuerte regaño a todos donde habló de la amistad, pues ella está comprometida a protegerla porque la actriz no debe poner en riesgo su salud por una herida que se le reabrió durante La Granja VIP.

¿Cuál es el problema de salud de Fabiola Campomanes en La Granja VIP?

Fabiola ha mencionado en diversas ocasiones que fue sometida a una cirugía antes de entrar a La Granja VIP. Aunque no especificó si fue un ajuste o retiro de implantes mamarios, sí explicó que se le abrió la herida en uno de los senos durante una competencia . Desde entonces, ha recibido atención médica dentro del programa, pero su insistencia en mantenerse activa ha preocupado a algunos granjeros, como Lis Vega, quien decidió protegerla incluso contra su voluntad. Pese al llamado al reposo, Fabiola prefiere estar en movimiento antes que permanecer sentada sin hacer nada.

